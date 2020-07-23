Коронавирус в Томске: + 56 новых случаев заражения

23 Июль 2020 2020-07-23T11:04:25+03:00

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Сегодня, 23 июля, в Томской области выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3 717 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5848 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 147 пациентов скончались, 8 277 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 795 038 человек, 12 892 скончались, 580 330 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU