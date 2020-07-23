Единый номер спасения «112» заработает с 28 июля на всей территории Томской области

23 Июль 2020 2020-07-23T11:10:27+03:00

Звонок, поступающий по номеру «112», попадает в Центр обработки вызовов ЕДДС. Фото: из открытых источников

Ранее он был доступен только для восьми муниципальных образований

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С 28 июля 2020 года система вызова экстренных служб по единому телефонному номеру «112» начнет работать на всей территории Томской области, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Ранее единый номер «112» был доступен для населения на территории восьми муниципальных образований региона — в городах Томск, Северск, Стрежевой, а также Томском, Шегарском, Колпашевском, Кожевниковском и Парабельском районах.

С 28 июля единым номером вызова экстренных служб смогут пользоваться жители Александровского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Тегульдетского, Асиновского, Чаинского районов и города Кедрового.

Также до конца 2020 года планируется провести государственные приемочные испытания всей «Системы-112» региона с последующим вводом в промышленную эксплуатацию, отмечается в сообщении.

Напомним, что «Система-112» позволяет организовать прием и обработку обращений населения о чрезвычайных ситуациях и происшествиях по принципу «одного окна». Звонок, поступающий по номеру «112», попадает в Центр обработки вызовов единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), система определяет местоположение звонящего, затем оператор формирует карточку происшествия, и вызов в течение нескольких секунд переадресовывается в экстренные оперативные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU