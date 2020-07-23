2020-07-23T09:55:01+03:00
Недвижимость

В Томске установят 200 новых оцинкованных контейнеров для бытовых отходов

Они более вместительные и долговечные, чем обычные металлические емкости
Антонина Ленская
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Власти рассчитывают, что новые контейнеров помогут сделать сбор бытовых отходов более цивилизованным.Власти рассчитывают, что новые контейнеров помогут сделать сбор бытовых отходов более цивилизованным.Фото: из открытых источников
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С 22 июня в рамках национального проекта «Экология» на контейнерных площадках Томска устанавливают оцинкованные емкости для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).

Как сообщает пресс-служба мэрии, новые емкости вместительнее и легче обычных металлических, не горят и не ломаются от перепадов температур. К тому же они гораздо долговечнее: гарантийный срок службы подобного контейнера составляет до 10 лет. Осуществлять механическую разгрузку ТКО специальной техникой из таких контейнеров значительно быстрее и проще.

Первые 200 новых оцинкованных емкостей для бытовых отходов поступили в распоряжение компании - регионального оператора и будут установлены в разных микрорайонах Томска. Часть из них уже находится на контейнерных площадках в Советском районе, в частности, по ул. Сибирской и ул. Степана Разина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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