В Каргасокском районе выявлено 48 больных коронавирусом
- По данным на 20 июля в Каргасокском районе новая коронавирусная инфекция выявлена в общей сложности у 48 человек. Шестеро из них проходили лечение в областных клиниках и Томской районной больнице, остальные — дома, под наблюдением врача, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Каргасокской районной больницы.
Также добавляется, что в инфекционное отделение данного медучреждения госпитализированы семь человек. У всех из них взятые на COVID-19 ПЦР-тесты находились на стадии проведения лабораторных исследований.
Напомним, первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Каргасокском районе зарегистрирован 4 июля. Уже к 9 июля число заболевших, среди которых были сотрудники нескольких учреждений, достигло 17. В учреждениях, где были выявлены заболевшие, провели текущую и заключительную дезинфекция помещений.
По данным на 13 июля общее количество заболевших коронавирусом в Каргасокском районе составляло 30 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU