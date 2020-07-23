В Каргасокском районе выявлено 48 больных коронавирусом

23 Июль 2020 2020-07-23T09:26:43+03:00

На сайте Каргасокской РБ регулярно публикуются сводки по ситуации с коронавирусом в районе. Фото: из открытых источников

Первые случаи заражения были выявлены здесь в начале июля

Изменить размер текста: A A

- По данным на 20 июля в Каргасокском районе новая коронавирусная инфекция выявлена в общей сложности у 48 человек. Шестеро из них проходили лечение в областных клиниках и Томской районной больнице, остальные — дома, под наблюдением врача, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Каргасокской районной больницы.

Также добавляется, что в инфекционное отделение данного медучреждения госпитализированы семь человек. У всех из них взятые на COVID-19 ПЦР-тесты находились на стадии проведения лабораторных исследований.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Каргасокском районе зарегистрирован 4 июля. Уже к 9 июля число заболевших, среди которых были сотрудники нескольких учреждений, достигло 17. В учреждениях, где были выявлены заболевшие, провели текущую и заключительную дезинфекция помещений.

По данным на 13 июля общее количество заболевших коронавирусом в Каргасокском районе составляло 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU