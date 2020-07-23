2020-07-23T09:26:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Каргасокском районе выявлено 48 больных коронавирусом

Первые случаи заражения были выявлены здесь в начале июля
Алиса Селезнева
Поделиться:
На сайте Каргасокской РБ регулярно публикуются сводки по ситуации с коронавирусом в районе.На сайте Каргасокской РБ регулярно публикуются сводки по ситуации с коронавирусом в районе.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

- По данным на 20 июля в Каргасокском районе новая коронавирусная инфекция выявлена в общей сложности у 48 человек. Шестеро из них проходили лечение в областных клиниках и Томской районной больнице, остальные — дома, под наблюдением врача, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Каргасокской районной больницы.

Также добавляется, что в инфекционное отделение данного медучреждения госпитализированы семь человек. У всех из них взятые на COVID-19 ПЦР-тесты находились на стадии проведения лабораторных исследований.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Каргасокском районе зарегистрирован 4 июля. Уже к 9 июля число заболевших, среди которых были сотрудники нескольких учреждений, достигло 17. В учреждениях, где были выявлены заболевшие, провели текущую и заключительную дезинфекция помещений.

По данным на 13 июля общее количество заболевших коронавирусом в Каргасокском районе составляло 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области поисковики установили судьбу солдата через 75 лет после его гибели
Томича обманули мошенники после старой покупки “некачественных” лекарств
Ростехнадзор потребовал приостановить работы на одном из месторождений Томской области
Томский бизнесмен погасил задолженность по аренде перед мэрией после ареста КамАЗа
Коронавирус в Томске: + 56 новых случаев заражения
Единый номер спасения «112» заработает с 28 июля на всей территории Томской области
МЧС: 14 человек утонули на водоемах Томской области с начала 2020 года
В Томске установят 200 новых оцинкованных контейнеров для бытовых отходов
В Каргасокском районе выявлено 48 больных коронавирусом
Семеро томских школьников стали лучшими на главной олимпиаде страны
21-летний пьяный лихач и его подруга оказались в больнице после ночных «покатушек» в томском селе