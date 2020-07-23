2020-07-23T09:09:40+03:00
Общество

Семеро томских школьников стали лучшими на главной олимпиаде страны

В этом году итоги подведены на основе результатов регионального этапа
Алина Пермякова
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Они получают право поступления на профильный факультет любого вуза без экзаменов.Они получают право поступления на профильный факультет любого вуза без экзаменов.Фото: из открытых источников
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Призерами всероссийской олимпиады школьников признаны семеро выпускников Томской области. Министерство просвещения РФ направило в регион их дипломы. Из-за эпидемии коронавируса итоги олимпиады подведены на основе результатов регионального этапа, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Среди учащихся 11-классов школ, лицеев и гимназий региона призерами стали: по астрономии — Никита Синельников (Томский физико-технический лицей, региональный центр по работе с одаренными детьми); по географии — Виктор Будников (школа №84 ЗАТО Северск); по русскому языку — Юлия Худякова (гимназия №26 Томска); по физике — Светлана Баженова (Северский лицей); по химии — Артем Манухин (лицей при ТПУ Томска); по немецкому языку — Екатерина Костецкая и Дарья Захарова (гимназия №6 Томска, межмуниципальный центр по работе с одаренными детьми).

Напомним, Всероссийская олимпиада школьников считается самым главным соревнованием для выпускников и абитуриентов. Призеры ее заключительного этапа получают право быть зачисленными на профильный факультет любого вуза без вступительных экзаменов. Если абитуриент поступает на непрофильную специальность, то по решению вуза ему могут зачесть 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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