21-летний пьяный лихач и его подруга оказались в больнице после ночных «покатушек» в томском селе

23 Июль 2020 2020-07-23T08:42:03+03:00

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В ночь на среду, 22 июля, в селе Батурино Асиновского района, 21-летний водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением транспортного средства и съехал с проезжей части в кювет. В результате происшествия молодой человек, сидевший за рулем, и 16-летняя девушка-пассажир с травмами были доставлены в медицинское учреждение.

- Юноша находился в состоянии опьянения, права управления транспортными средствами он не имеет. За данные нарушения в отношении него составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкцией этой статьи предусмотрено наказание в виде ареста на срок до пятнадцати суток или наложение штрафа в размере тридцати тысяч рублей, -сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Кроме того, молодой человек привлечен к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности (штрафа – 1000 рублей) и за несоблюдение требований обязательного страхования автогражданской ответственности (штраф – 800 рублей). Судя по фото с места происшествия, улетевшая в кювет машина вряд ли подлежит восстановлению.

ИСТОЧНИК KP.RU