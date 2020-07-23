2020-07-23T08:24:16+03:00
Общество

Аграрии Томской области смогут получить отсрочку по льготным кредитам

Новые правила кредитования направлены на поддержку АПК в условиях пандемии
Алина Пермякова
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Отсрочка доступна, если срок погашения кредита истекает в 2020 году.Отсрочка доступна, если срок погашения кредита истекает в 2020 году.Фото: из открытых источников
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Новые правила льготного кредитования сельхозпроизводителей утвердили постановлением Правительства РФ от 11 июля №1022. Они касаются краткосрочных (до одного года) и инвестиционных (до 15 лет) кредитов и направлены на поддержку АПК в условиях пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Так, сельхозпроизводители, относящиеся к категории малого и среднего предпринимательства, могут на год продлить срок пользования краткосрочным займом и перенести платежи по начисленным процентам на тот же период. Эта возможность доступна, если срок погашения кредита истекает в 2020 году.

Получателям инвестиционных кредитов также стала доступна отсрочка платежей по процентам и основному долгу за 2020 год, отмечается в сообщении.

Добавим, что Постановление Правительства РФ № 1022 от 11 июля 2020 года вносит изменения в действующие Правила предоставления из федерального бюджета субсидий кредитным организациям, финансовым организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельхозпроизводителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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