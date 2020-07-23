Прирост вакансий от малого бизнеса в Томской области за месяц составил более 50%

23 Июль 2020 2020-07-23T08:03:03+03:00

Ситуация на рынке труда постепенно возвращается к докризисной, но до стабилизации еще далеко Фото: из открытых источников

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Число вакансий от компаний из сегмента малого бизнеса в Томской области в июне 2020 года увеличилось на 53,8% по сравнению с маем. По данным сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru, относительно июня 2019 года прирост составил 42,5%.

Также за первый месяц лета выросла активность компаний из сегмента среднего бизнеса – на 11,3% к маю текущего года и на 22,6% - к июню прошлого года. Индивидуальные предприниматели разместили в июне в два раза больше вакансий, чем в мае (рост составил 100%) и на 12% больше, чем год назад.

Как отмечают аналитики, сейчас наблюдается постепенное возвращение к докризисной ситуации на рынке труда, однако о быстрой стабилизации пока говорить не приходится. «Компании разного масштаба просчитывают варианты развития бизнеса в новых реалиях. Часть работодателей возобновила подбор персонала, и представители МСП – не исключение. Как показывает практика, в сегменте малого и среднего бизнеса активнее всего ведут себя компании из отраслей IT, строительства и недвижимости, розничной торговли. А самый высокий спрос сохраняется на менеджеров по продажам и по работе с клиентами, бухгалтеров, торговых представителей и продавцов-консультантов», – говорится в сообщении пресс-службы hh.ru Сибирь.

Добавим, что Томская область занимает 2-е место в Сибирском федеральном округе по количеству субъектов МСП на душу населения. Почти 40% из них заняты в пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслях.

ИСТОЧНИК KP.RU