2020-07-23T06:59:40+03:00
Общество

Свыше 27 тысяч жителей Томской области получают доплату к пенсиям

Право на соцподдержку имеют малоимущие неработающие томичи
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Доплату к пенсии неработающие малоимущие томичи могут оформить в центрах соцзащиты населения по мест жительства.Доплату к пенсии неработающие малоимущие томичи могут оформить в центрах соцзащиты населения по мест жительства.Фото: Из открытых источников
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- В числе 27 052 получателей региональной социальной доплаты к пенсии - 18764 пенсионера и 8288 детей-инвалидов и детей, которым назначена пенсия по потере кормильца, - сообщили в пресс-службе администрации региона. - В этом году на предоставление выплаты уже направлено 436 млн рублей. Начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина уточнила, что право на региональную социальную доплату имеют неработающие пенсионеры, чей доход не превышает 9 546 рублей (это величина прожиточного минимума).

- Региональная доплата к пенсии рассчитывается индивидуально. Ее размер равен разнице между доходом и величиной прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе, - уточнила М. Киняйкина. - Чтобы стать получателем доплаты, необходимо обратиться по предварительной записи в Центр социальной поддержки населения по месту жительства.

Напомним, с этого года в Томской области вместо федеральной социальной доплаты к пенсии выплачивается региональная: прожиточный минимум на пенсионера на 2020 год установлен в регионе в размере 9 546 рублей, что выше федерального (он составляет 9 311 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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