Власти Томска решают, как обеспечить транспортную доступность Радонежского

23 Июль 2020 2020-07-23T06:45:58+03:00

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- Обустроить разворотную площадку планируется в микрорайоне Радонежском, чтобы туда могли заезжать автобусы, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Действующая маршрутная схема Томска предусматривает возможность организации заезда на данную территорию. Вопрос будет рассматриваться совместно с проектировщиками ТДСК.

Напомним, что Радонежский - жилой комплекс на берегу Томи. Его возведение начато 5 лет назад, завершить строительство планируют в 2020 году. Всего в микрорайоне планируется заселить 5 000 квартир в 16 высотных домах. Вопрос транспортной доступности для жителей актуален.

- Автобуса нет, далеко до остановок, - сетуют люди. - Особенно тяжело добираться до них пенсионерам: не у всех есть личные автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU