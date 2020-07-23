2020-07-23T06:45:58+03:00
Экономика

Власти Томска решают, как обеспечить транспортную доступность Радонежского

Вопрос будет рассматриваться вместе с компанией - застройщиком
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Жителям нового томского микрорайона не хватает прямого автобусного сообщения.Жителям нового томского микрорайона не хватает прямого автобусного сообщения.Фото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

- Обустроить разворотную площадку планируется в микрорайоне Радонежском, чтобы туда могли заезжать автобусы, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Действующая маршрутная схема Томска предусматривает возможность организации заезда на данную территорию. Вопрос будет рассматриваться совместно с проектировщиками ТДСК.

Напомним, что Радонежский - жилой комплекс на берегу Томи. Его возведение начато 5 лет назад, завершить строительство планируют в 2020 году. Всего в микрорайоне планируется заселить 5 000 квартир в 16 высотных домах. Вопрос транспортной доступности для жителей актуален.

- Автобуса нет, далеко до остановок, - сетуют люди. - Особенно тяжело добираться до них пенсионерам: не у всех есть личные автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Каргасокском районе число больных коронавирусом выросло до 48 человек
Семеро томских школьников стали лучшими на главной олимпиаде страны
21-летний пьяный лихач и его подруга оказались в больнице после ночных «покатушек» в томском селе
Аграрии Томской области смогут получить отсрочку по льготным кредитам
Прирост вакансий от малого бизнеса в Томской области за месяц составил более 50%
Клиника «Больничная» в Томске прекратила прием пациентов с коронавирусом и подозрением на него
Свыше 27 тысяч жителей Томской области получают доплату к пенсиям
Власти Томска решают, как обеспечить транспортную доступность Радонежского
Против томского участкового возбудили уголовное дело
Без горячей воды из-за УК и ТСЖ остались в Томске более 20 многоэтажек
На улицах Героев Советского Союза в Томске продолжают устанавливать памятные «звезды»
По проекту «Аренда за рубль» в Томске выставлены на торги еще три деревянных дома
ГИБДД: 43 человека погибли на дорогах Томской области с начала года
Пожарные МЧС оперативно спасли из горящей квартиры в Томске двух человек
Томские власти: усадьба Лампсакова должна стать точкой притяжения для туристов
Молодому человеку, который «закладывал» в Томске тайники с наркотиками, грозит большой срок
Заготовка кормов: сельхозпредприятия Томской области выполнили более половины плана
Сто баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 17 выпускников Томской области
Автошколы в Томске могут возобновить свою деятельность в очном формате
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Коронавирус в Томске: + 53 новых случая заражения
С начала 2020 года более 200 томских детей-сирот обрели семью
Арестованный заместитель мэра Томска уволился по собственному желанию