Власти Томска решают, как обеспечить транспортную доступность Радонежского
- Обустроить разворотную площадку планируется в микрорайоне Радонежском, чтобы туда могли заезжать автобусы, - сообщили в пресс-службе мэрии. - Действующая маршрутная схема Томска предусматривает возможность организации заезда на данную территорию. Вопрос будет рассматриваться совместно с проектировщиками ТДСК.
Напомним, что Радонежский - жилой комплекс на берегу Томи. Его возведение начато 5 лет назад, завершить строительство планируют в 2020 году. Всего в микрорайоне планируется заселить 5 000 квартир в 16 высотных домах. Вопрос транспортной доступности для жителей актуален.
- Автобуса нет, далеко до остановок, - сетуют люди. - Особенно тяжело добираться до них пенсионерам: не у всех есть личные автомобили.
ИСТОЧНИК KP.RU