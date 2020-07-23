Против томского участкового возбудили уголовное дело

23 Июль 2020 2020-07-23T06:12:21+03:00

Полицейский избил томича и надел на него наручники, за что был задержан сам. Фото: Из открытых источников

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- По предварительным данным, в июле этого года в квартире жилого дома в Октябрьском районе Томска участковый оперуполномоченный без достаточных на то оснований применил к гражданину физическую силу и наручники, после чего доставил его в опорный пункт полиции, где причинил телесные повреждения, - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области. – Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия" УК РФ. Руководство управления поручило провести в отношении участкового проверку. Если вина будет установлена, он будет уволен, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

В следственном комитете уточняют, что задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU