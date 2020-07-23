2020-07-23T06:12:21+03:00
Происшествия

Против томского участкового возбудили уголовное дело

Полицейский применил силу и наручники без достаточных оснований
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Полицейский избил томича и надел на него наручники, за что был задержан сам.Полицейский избил томича и надел на него наручники, за что был задержан сам.Фото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

- По предварительным данным, в июле этого года в квартире жилого дома в Октябрьском районе Томска участковый оперуполномоченный без достаточных на то оснований применил к гражданину физическую силу и наручники, после чего доставил его в опорный пункт полиции, где причинил телесные повреждения, - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области. – Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия" УК РФ. Руководство управления поручило провести в отношении участкового проверку. Если вина будет установлена, он будет уволен, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

В следственном комитете уточняют, что задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Каргасокском районе число больных коронавирусом выросло до 48 человек
Семеро томских школьников стали лучшими на главной олимпиаде страны
21-летний пьяный лихач и его подруга оказались в больнице после ночных «покатушек» в томском селе
Аграрии Томской области смогут получить отсрочку по льготным кредитам
Прирост вакансий от малого бизнеса в Томской области за месяц составил более 50%
Клиника «Больничная» в Томске прекратила прием пациентов с коронавирусом и подозрением на него
Свыше 27 тысяч жителей Томской области получают доплату к пенсиям
Власти Томска решают, как обеспечить транспортную доступность Радонежского
Против томского участкового возбудили уголовное дело
Без горячей воды из-за УК и ТСЖ остались в Томске более 20 многоэтажек
На улицах Героев Советского Союза в Томске продолжают устанавливать памятные «звезды»
По проекту «Аренда за рубль» в Томске выставлены на торги еще три деревянных дома
ГИБДД: 43 человека погибли на дорогах Томской области с начала года
Пожарные МЧС оперативно спасли из горящей квартиры в Томске двух человек
Томские власти: усадьба Лампсакова должна стать точкой притяжения для туристов
Молодому человеку, который «закладывал» в Томске тайники с наркотиками, грозит большой срок
Заготовка кормов: сельхозпредприятия Томской области выполнили более половины плана
Сто баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 17 выпускников Томской области
Автошколы в Томске могут возобновить свою деятельность в очном формате
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Коронавирус в Томске: + 53 новых случая заражения
С начала 2020 года более 200 томских детей-сирот обрели семью
Арестованный заместитель мэра Томска уволился по собственному желанию