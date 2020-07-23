Без горячей воды из-за УК и ТСЖ остались в Томске более 20 многоэтажек

23 Июль 2020 2020-07-23T05:40:34+03:00

Томичам, которые из-за нарушений УК остаются без горячей воды, приходится нагревать воду кипятильником, чтобы помыться. Фото: Из открытых источников

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- Прокуратура Ленинского района проверила соблюдение управляющими организациями и товариществами собственников жилья порядка предоставления коммунальных услуг собственникам многоквартирных жилых домов, - сообщили в ведомстве. - Установлено, что 14 ТСЖ и 3 УК из-за нарушения срока опрессовки систем горячего водоснабжения несвоевременно подготовили обслуживаемые жилые дома к подаче ресурса, сорвав график возобновления горячего водоснабжения, в общей сложности, более чем в 20 многоквартирных домах.

Уточним, что руководителям ООО «УК Ремстройбыт», ООО «Мир», ООО «Том Аутсорсинг» и председателям ТСЖ внесены представления об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU