Без горячей воды из-за УК и ТСЖ остались в Томске более 20 многоэтажек
- Прокуратура Ленинского района проверила соблюдение управляющими организациями и товариществами собственников жилья порядка предоставления коммунальных услуг собственникам многоквартирных жилых домов, - сообщили в ведомстве. - Установлено, что 14 ТСЖ и 3 УК из-за нарушения срока опрессовки систем горячего водоснабжения несвоевременно подготовили обслуживаемые жилые дома к подаче ресурса, сорвав график возобновления горячего водоснабжения, в общей сложности, более чем в 20 многоквартирных домах.
Уточним, что руководителям ООО «УК Ремстройбыт», ООО «Мир», ООО «Том Аутсорсинг» и председателям ТСЖ внесены представления об устранении нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU