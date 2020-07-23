2020-07-23T04:59:45+03:00
Юбилей победы

На улицах Героев Советского Союза в Томске продолжают устанавливать памятные «звезды»

По просьбам жителей там же проводится ремонт внутриквартальных проездов
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Так выглядят стелы в честь героев Великой Победы, которые устанавливают в Томске. Фото предоставлено пресс-службой городской администрации.Так выглядят стелы в честь героев Великой Победы, которые устанавливают в Томске. Фото предоставлено пресс-службой городской администрации.
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- Администрация Советского района по просьбам томичей приводит в порядок внутриквартальные проезды на улицах, получивших свое название в честь Героев Советского Союза, - пояснили в пресс-службе мэрии. – Так, уже выполнен ремонт внутриквартального проезда от ул. Никитина до Лебедева, вдоль дома по ул. Олега Кошевого, 70. В честь 75-летия Великой Победы в районе установлено также 6 «Звезд Героев»: на ул. Алексея Лебедева (2 стелы – на пересечении с ул. Л. Толстого и с ул. Красноармейской), Мусы Джалиля, Олега Кошевого (пересечение с пр. Фрунзе), Феоктиста Трифонова (спуск с пр. Ленина) и Георгия Жукова (пос. Родионово).

ИСТОЧНИК KP.RU

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