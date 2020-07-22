ГИБДД: 43 человека погибли на дорогах Томской области с начала года

22 Июль 2020 2020-07-22T14:55:57+03:00

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За первое полугодие текущего года в ДТП на дорогах Томской области погибли 43 человека. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Цифры прозвучали в ходе заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Заседание проходило в режиме видеоконференцсвязи, на котором присутствовали главы всех муниципальных образований и руководители всех территориальных подразделений Госавтоинспекции региона.

С докладом по вопросу о состоянии аварийности и транспортной дисциплины на дорогах Томской области по итогам 6 месяцев 2020 года выступил временно исполняющий обязанности начальника Управления ГИБДД УМВД России по Томской области Артем Тимошенко. Кроме того, Артем Михайлович рассказал и о мерах, направленных на обеспечение детской дорожной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнил врио начальника регионального управления ГИБДД Артем Тимошенко, за 6 месяцев текущего года было зарегистрировано 263 ДТП, в которых 43 человека погибли и 333 получили ранения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий сократилось на 9%, количество раненых – на 3,5 %, однако число погибших в результате аварий выросло на 7,5 %. При этом практически каждое второе ДТП зарегистрировано на территории Томска – 11 погибших и 121 человек получил ранения.

Увеличение количества погибших и раненых людей в дорожно-транспортных происшествиях произошло в Северске, Кривошеинском и Асиновском районах.

Число погибших также увеличилось в Кировском и Советском районах Томска, а также на территории Каргасокского, Колпашевского и Зырянского районов.

В 83% случаев причины ДТП, в которых погибли люди, – это нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств, основные из них – выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор скорости.

Также порой причиной аварий становились нарушения правил дорожного движения со стороны пешеходов, например, нахождение на проезжей части без цели ее перехода.

В первом полугодии 2020 года отмечено снижение ДТП с участием детей до 16 лет. За полгода было зарегистрировано 43 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых один ребенок погиб, а 51 – получили травмы.

Резко выросло в Томской области количество аварий с участием детей-велосипедистов. Если в прошлом году за аналогичный период произошло всего одно такое ДТП, то в этом году – восемь. Во всех случаях несовершеннолетние были на дороге без родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU