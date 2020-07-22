Пожарные МЧС оперативно спасли из горящей квартиры в Томске двух человек

22 Июль 2020 2020-07-22T13:48:25+03:00

Пожарные оперативно вынесли пострадавшую пару из огня и дыма Фото: из открытых источников

Сейчас за жизни пострадавших борются врачи ОКБ

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22 июля в 00:04 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в двухэтажном брусовом жилом доме по адресу: ул. Демьяна Бедного, 20 в Томске, сообщает пресс-служба ведомства.

Здание находится рядом с исправительной колонией № 3. Стоящий на посту младший инспектор отдела охраны ИК-3 УФСИН России по Томской области Сергей Дольников почувствовал запах гари со стороны дома и позвонил в дежурную часть колонии и МЧС России.

Первым на помощь жителям дома, где произошел пожар, прибыло подразделение ведомственной пожарной охраны исправительного учреждения. Его сотрудники приступили к эвакуации людей.

На момент прибытия первого подразделения МЧС из квартиры на первом этаже шел густой дым. Чтобы попасть в помещение, пожарным пришлось вскрыть дверь. Для работы в условиях сильной задымленности включилось звено газодымозащитной службы.

На полу пожарные обнаружили двух человек. Люди были спасены и переданы бригаде скорой помощи.

Пострадавшие оперативно были доставлены в Областную клиническую больницу. Сейчас за жизнь людей борются врачи. Мужчина (его личность устанавливается) получил ожоги тела на площади 90%. Женщина 52 лет получила ожоги и тяжелое отравление продуктами горения.

Сам пожар был ликвидирован в течение 15 минут. В комнате обгорели диван и стены на площади в три квадратных метра.

В ликвидации пожара были задействованы 12 человек и четыре единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU