Пожарные МЧС оперативно спасли из горящей квартиры в Томске двух человек
22 июля в 00:04 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в двухэтажном брусовом жилом доме по адресу: ул. Демьяна Бедного, 20 в Томске, сообщает пресс-служба ведомства.
Здание находится рядом с исправительной колонией № 3. Стоящий на посту младший инспектор отдела охраны ИК-3 УФСИН России по Томской области Сергей Дольников почувствовал запах гари со стороны дома и позвонил в дежурную часть колонии и МЧС России.
Первым на помощь жителям дома, где произошел пожар, прибыло подразделение ведомственной пожарной охраны исправительного учреждения. Его сотрудники приступили к эвакуации людей.
На момент прибытия первого подразделения МЧС из квартиры на первом этаже шел густой дым. Чтобы попасть в помещение, пожарным пришлось вскрыть дверь. Для работы в условиях сильной задымленности включилось звено газодымозащитной службы.
На полу пожарные обнаружили двух человек. Люди были спасены и переданы бригаде скорой помощи.
Пострадавшие оперативно были доставлены в Областную клиническую больницу. Сейчас за жизнь людей борются врачи. Мужчина (его личность устанавливается) получил ожоги тела на площади 90%. Женщина 52 лет получила ожоги и тяжелое отравление продуктами горения.
Сам пожар был ликвидирован в течение 15 минут. В комнате обгорели диван и стены на площади в три квадратных метра.
В ликвидации пожара были задействованы 12 человек и четыре единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU