Молодому человеку, который «закладывал» в Томске тайники с наркотиками, грозит большой срок

22 Июль 2020 2020-07-22T13:20:41+03:00

Теперь наркоманы участвуют в квесте: "Найди свою "закладку" с наркотой Фото: из открытых источников

Всего обвиняемый оборудовал семь тайников

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Прокуратура Ленинского района г. Томска утвердила обвинительное заключение в отношении 19-летнего томича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый действовал в составе преступной группы, функционирующей посредством сети Интернет. В период с февраля по апрель 2020 года он получил от третьего лица наркотические средства, которые раскладывал по тайникам на территории Томска для последующего сбыта наркопотребителям.

За период своей преступной деятельности обвиняемый оборудовал семь тайников.

В ходе проведения следственных действий сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более килограмма синтетических наркотиков нескольких видов, приготовленных для сбыта.

Обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU