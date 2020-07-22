Автошколы в Томске могут возобновить свою деятельность в очном формате

22 Июль 2020 2020-07-22T11:39:02+03:00

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Томским автошколам, работа которых была ограничена в связи с угрозой коронавируса, разрешено очно оказывать услуги населению на территории города. Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэрии.

Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся профессиональной подготовкой водителей автотранспортных средств, разрешена согласно распоряжению администрации Томской области от 20 июля 2020 года. В соответствии с эпидрежимом, действующим на территории региона, автошколам необходимо до начала осуществления деятельности направить уведомление через сайт работа.томск.рф. В условиях пандемии автошколы обязаны соблюдать требования профилактики, следуя рекомендациям Роспотребнадзора.

По данным городской администрации, в 2020 году на территории Томска действовало 48 автошкол. Сколько из них сможет возобновить работу, не уточняется. Как ранее писали федеральные СМИ, по данным Союза автошкол России «коронакризис» может привести к разорению 70% участников этого рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU