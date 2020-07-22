2020-07-22T11:05:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса

Он стал 28-ой по счету жертвой пандемии в нашем регионе
Алина Пермякова
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Коронавиурс унес жизнь еще одного жителя Томской области.Коронавиурс унес жизнь еще одного жителя Томской области.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 22 июля, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, имевшего подтвержденный COVID-19. Таким образом, число жертв пандемии в регионе достигло 28 человек.

– Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась болезнями сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, инфекционно-токсическим шоком. Также скончавшийся входил в группу риска по возрасту, – прокомментировали в региональном оперштабе.

Ранее мы сообщали, что сегодня в регионе было 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Среди всех выявленных у десяти человек пневмония, у 24-х – признаки ОРВИ, у 20-ти инфекция протекает бессимптомно. Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 58 человек. Общее число томичей, победивших «корону», возросло до 2092 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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