Коронавирус в Томске: + 53 новых случая заражения
Общее число заболевших в регионе достигло 3 661
Число заболевших уменьшилось.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 21 июля, в Томской области выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3 361 подтвержденный случай.
За последние сутки в стране выявлено заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 165 пациентов скончались, 9 669 выздоровели.
С начала пандемии в России заболели 789 190 человек, 12 745 скончались, 572 053 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU