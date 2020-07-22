Коронавирус в Томске: + 53 новых случая заражения

22 Июль 2020 2020-07-22T10:37:35+03:00

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Сегодня, 21 июля, в Томской области выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 3 361 подтвержденный случай.

За последние сутки в стране выявлено заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 165 пациентов скончались, 9 669 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 789 190 человек, 12 745 скончались, 572 053 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU