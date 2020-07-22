С начала 2020 года более 200 томских детей-сирот обрели семью

22 Июль 2020 2020-07-22T10:17:37+03:00

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С начала 2020 года в Томской области усыновлены, приняты под опеку и в приёмные семьи 204 ребенка, и выявлено 182 — оставшихся без попечения родителей. Всего в замещающих — опекунских и приёмных — семьях воспитываются 90,5% детей-сирот, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Тенденция, когда семью обретают больше детей, чем выявляется сирот, сохраняется в регионе уже несколько лет. Также, благодаря профилактике и кураторству, начиная с 2018 года, в регионе ежегодно снижается статистика по лишению родительских прав. В первом полугодии 2020 года количество лишений родительских прав уменьшилось в 1,7 раза: 95 случаев против 168 за этот же период 2019 года.

— Главная задача специалистов — сохранить для ребенка кровную семью. Лишение или ограничение родительских прав — это крайняя мера, к которой приходится прибегать, когда исчерпаны все возможности по профилактике социального сиротства. Но и здесь приоритетом становится поиск хорошей замещающей семьи, — рассказала Маргарита Шапарева, начальник областного департамента по вопросам семьи и детей.

С начала 2020 года работу, направленную на сохранение, специалисты-кураторы «случая» вели в отношении 1062 семей, воспитывающих 2386 детей. В 78,8% случаев кровная семья сохранена, отмечается в сообщении.

Добавим, что в Томской области проживает 4604 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для поддержки семейного устройства детей-сирот в регионе действует 21 школа приемных родителей и 24 службы сопровождения замещающих семей.

ИСТОЧНИК KP.RU