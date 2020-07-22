2020-07-22T09:14:20+03:00
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В томский театр кукол и актера «Скоморох» назначен новый директор

Им стала Лидия Ильина, ранее занимавшая должность замначальника областного департамента культуры
Алиса Селезнева
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В настоящее время "Скоморох" готовится к проведению в здании капитального ремонта.В настоящее время "Скоморох" готовится к проведению в здании капитального ремонта.Фото: из открытых источников
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Губернатор Сергей Жвачкин назначил директором томского театра куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана Лидию Ильину. Последние 14 лет она занимала должность заместителя начальника департамента по культуре Томской области. С 21 июля новый директор приступил к своим обязанностям, сообщила в среду пресс-служба регионального «Белого дома».

- Театру «Скоморох» предстоит большая реконструкция, уверен, организаторских способностей и энергии Лидии Ильиной хватит, чтобы этот масштабный проект был реализован качественно и в срок, - отметил губернатор Сергей Жвачкин.

Лидия Владимировна Ильина - выпускница Витебского культурно-просветительского училища по специальности «руководитель драматического коллектива» и Кемеровского государственного института культуры по специальности «режиссер массовых праздников». В сфере культуры работает более 40 лет. 11 из них возглавляла одно из ведущих областных государственных учреждений культуры - дворец народного творчества «Авангард». В 2005 году за большой личный вклад в развитие культуры ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры», а в 2006-м предложен пост заместителя начальника департамента по культуре Томской области.

Лидия Ильина трудится в сфере культуры более 40 лет. Фото: из открытых источников

Лидия Ильина трудится в сфере культуры более 40 лет.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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