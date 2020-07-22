Новое оборудование для помощи COVID-пациентам поступило в Томскую районную больницу
Современный рентген-аппарат для проведения всех видов рентгенографических исследований и линейной томографии, а также кислородный концентратор дополнили оснащение Томской районной больницы, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Общая стоимость оборудования превышает 16 млн рублей. Средства на приобретение стационарного рентген-аппарата (13,9 млн рублей) выделены из федерального и регионального бюджетов, концентратор кислорода стоимостью 3,2 млн рублей закуплен за счет средств территориального фонда ОМС.
Новый рентген-аппарат установлен в стационаре больницы, который в июне был перепрофилирован под респираторный госпиталь для лечения коронавирусных больных. Диагностику на нем уже прошли первые пациенты с COVID-19.
- Это удобный, надежный комплекс для исследований в условиях большого потока пациентов и своевременный, хороший «помощник» для медиков в период сложной эпидемиологической обстановки, — рассказал главный врач Томской районной больницы Анатолий Музеник.
Концентратор предназначен для генерации кислорода, который затем подается пациентам, нуждающимся в кислородной поддержке из-за коронавирусной инфекции.
Общая стоимость нового оборудования превышает 16 млн рублей.Фото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU