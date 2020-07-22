Новое оборудование для помощи COVID-пациентам поступило в Томскую районную больницу

22 Июль 2020 2020-07-22T08:47:50+03:00

В июне данное медучреждение было перепрофилировано в респираторный госпиталь

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Современный рентген-аппарат для проведения всех видов рентгенографических исследований и линейной томографии, а также кислородный концентратор дополнили оснащение Томской районной больницы, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Общая стоимость оборудования превышает 16 млн рублей. Средства на приобретение стационарного рентген-аппарата (13,9 млн рублей) выделены из федерального и регионального бюджетов, концентратор кислорода стоимостью 3,2 млн рублей закуплен за счет средств территориального фонда ОМС.

Новый рентген-аппарат установлен в стационаре больницы, который в июне был перепрофилирован под респираторный госпиталь для лечения коронавирусных больных. Диагностику на нем уже прошли первые пациенты с COVID-19.

- Это удобный, надежный комплекс для исследований в условиях большого потока пациентов и своевременный, хороший «помощник» для медиков в период сложной эпидемиологической обстановки, — рассказал главный врач Томской районной больницы Анатолий Музеник.

Концентратор предназначен для генерации кислорода, который затем подается пациентам, нуждающимся в кислородной поддержке из-за коронавирусной инфекции.

Общая стоимость нового оборудования превышает 16 млн рублей.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU