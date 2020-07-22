Городские депутаты настаивают на разработке официального дизайн-кода Томска

22 Июль 2020 2020-07-22T08:18:08+03:00

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Разработка дизайн-кода в Томске целесообразна и необходима: к такому выводу пришла рабочая группа, созданная в декабре 2019 года. Этот вопрос депутаты обсудили 21 июля на заседании комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре городской Думы.

– Мы хотим услышать, что новый свод правил будет регулировать в Томске. Считаем, что это важнейший и ключевой момент, – заявил председатель Думы города Томска Сергей Панов. – Будет ли он распространяться на цветовые решения городских фасадов и крыш, или мы говорим только об адресных табличках домов и видах остановочных комплексов? Какие правила должен отразить этот документ, какая ответственность возможна за их несоблюдение? Какие пункты будут нести четкое регулирование, а какие – рекомендательный характер? Все это необходимо заранее продумать и предусмотреть, чтобы приступить к разработке проекта дизайн-кода,

По мнению депутатов, в первую очередь, нововведения должны помочь навести в областном центре «визуальный порядок» и исключить хаотичное расположение настенных вывесок и наружной рекламы. Администрации Томска в течение месяца рекомендовано определить, на какие элементы городской среды будет влиять дизайн-код, а также какая ответственность будет предусмотрена за его нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU