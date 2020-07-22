2020-07-22T08:18:08+03:00
Общество

Городские депутаты настаивают на разработке официального дизайн-кода Томска

Нововведение должно помочь навести в областном центре «визуальный порядок»
Антонина Ленская
Поделиться:
Дизайн-код – это набор требований и рекомендаций по вопросам облика города, утвержденный властями.Дизайн-код – это набор требований и рекомендаций по вопросам облика города, утвержденный властями.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Разработка дизайн-кода в Томске целесообразна и необходима: к такому выводу пришла рабочая группа, созданная в декабре 2019 года. Этот вопрос депутаты обсудили 21 июля на заседании комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре городской Думы.

– Мы хотим услышать, что новый свод правил будет регулировать в Томске. Считаем, что это важнейший и ключевой момент, – заявил председатель Думы города Томска Сергей Панов. – Будет ли он распространяться на цветовые решения городских фасадов и крыш, или мы говорим только об адресных табличках домов и видах остановочных комплексов? Какие правила должен отразить этот документ, какая ответственность возможна за их несоблюдение? Какие пункты будут нести четкое регулирование, а какие – рекомендательный характер? Все это необходимо заранее продумать и предусмотреть, чтобы приступить к разработке проекта дизайн-кода,

По мнению депутатов, в первую очередь, нововведения должны помочь навести в областном центре «визуальный порядок» и исключить хаотичное расположение настенных вывесок и наружной рекламы. Администрации Томска в течение месяца рекомендовано определить, на какие элементы городской среды будет влиять дизайн-код, а также какая ответственность будет предусмотрена за его нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Томске: + 53 новых случая заражения
С начала 2020 года более 200 томских детей-сирот обрели семью
Арестованный заместитель мэра Томска уволился по собственному желанию
В томский театр кукол и актера «Скоморох» назначен новый директор
Новое оборудование для помощи COVID-пациентам поступило в Томскую районную больницу
Городские депутаты настаивают на разработке официального дизайн-кода Томска
В Томской области увеличено минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Традиционный фестиваль европейского кино в Томске впервые пройдет в онлайн-формате
Коронавирус в Северске: число заболевших достигло 217 человек
Свыше 200 томских выпускников сегодня сдают ЕГЭ по иностранным языкам, завершающий экзаменационную кампанию
Сто слов за минуту: томская библиотека познакомит книгочеев с мини-рассказами
6 томских "бизнесменов" попались на оформлении мигрантам фиктивной регистрации и трудовых договоров
Без выбоин и ухабов: в Томске асфальтируют дороги к школам и детсадам
Со всего света в Томск: учиться в ТУСУРе пожелали абитуриенты из 15 стран
В Томской области до 2021 года будет создан региональный проектный институт
Молодой геймер из Томской области украл с чужого счета крупную сумму и потратил на онлайн-игры
В томском мегарайоне «Южные ворота» будет построена поликлиника
Томские медики разработали комплекс упражнений для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19
Губернатор проинспектировал сооружение тоннеля под железной дорогой Тайга – Томск
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Коронавирус в Томске: сразу 115 новых случаев заражения
Сергей Жвачкин предложил установить памятную стелу на въезде в Томск
Житель Томской области стал победителем фотоконкурса «Моя Планета»