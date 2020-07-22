В Томской области увеличено минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

22 Июль 2020 2020-07-22T08:02:34+03:00

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком в Томской области составит до 10, 1 тыс. рублей. Фото: из открытых источников

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С 1 июня 2020 года в Томской области, как и в целом по России, увеличен минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Теперь, согласно Федеральному закону № 166, он составляет 6752 рубля, сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования.

Еще одно важное нововведение - минимальный размер ежемесячного пособия по уходу (вне зависимости от того, первый ли это ребенок или второй и последующие дети) составляет одинаковую сумму.

С учетом районного коэффициента (1,3), действующего на территории г. Томска, Томского, Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Тегульдетского, Шегарского районов Томской област минимальный размер пособия составит 8777 руб. 60 коп. Жители территорий региона, где применяется « северный» коэффициент 1,5, будут получать в месяц почти на треть больше - 10128 руб. 00 коп. В Томской области это Верхнекетский, Александровский, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский, Чаинский районы, города Кедровый и Стрежевой, а также ЗАТО Северск.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для застрахованных лиц составляет 40% среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком.

- Если работающая мама получала пособие меньше указанной суммы, с 1 июня ей автоматически назначается пособие в новом размере. Дополнительных документов и заявлений при этом получателю пособия в Фонд подавать не нужно. В случае отсутствия заработка в двух календарных годах, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком, заработок для расчета принимается равным МРОТ. При этом во всех случаях исчисленное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для лиц, работающих по трудовым договорам, не может быть меньше сумм, указанных выше, - обращают внимание специалисты Фонда социального страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU