Традиционный фестиваль европейского кино в Томске впервые пройдет в онлайн-формате

22 Июль 2020 2020-07-22T07:42:12+03:00

Главар егиона и посол ЕС в России обсудили перспективы сотрудничества региона и стран Старого Света. Фото: из открытых источников

Об этом договорились томский губернатор и посол ЕС в России Маркус Эдерер

Изменить размер текста: A A

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и посол Европейского Союза в России Маркус Эдерер, провели видеовстречу, посвященную перспективам сотрудничества региона с европейскими странами, сообщила в среду пресс-служба обладминистрации.

Среди основных направлений сотрудничества, старт которым будет дан после завершения пандемии COVID-19, губернатор и глава европейской дипломатической миссии определили визит германской бизнес-делегации в Томск и совместные проекты томичей и австрийцев в сфере ЛПК.

Маркус Эдерер подчеркнул, что ЕС уделяет особое внимание теме изменения климата и ждет от томских партнеров активного участия в европейских проектах и инициативах в этой сфере.

Отдельной темой встречи стало проведение Четвертого фестиваля кино стран Европейского Союза, который традиционно проходит в Томске осенью. Глава региона и посол ЕС достигли договоренности о том, что мероприятие состоится в конце ноября, но пройдет в онлайн-формате.

В видеоконференции также приняли участие вице-губернатор по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин и начальник департамента международных и региональных связей администрации Томской области Алексей Стуканов.

ИСТОЧНИК KP.RU