2020-07-22T07:42:12+03:00
Общество

Традиционный фестиваль европейского кино в Томске впервые пройдет в онлайн-формате

Об этом договорились томский губернатор и посол ЕС в России Маркус Эдерер
Алиса Селезнева
Поделиться:
Главар егиона и посол ЕС в России обсудили перспективы сотрудничества региона и стран Старого Света.Главар егиона и посол ЕС в России обсудили перспективы сотрудничества региона и стран Старого Света.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и посол Европейского Союза в России Маркус Эдерер, провели видеовстречу, посвященную перспективам сотрудничества региона с европейскими странами, сообщила в среду пресс-служба обладминистрации.

Среди основных направлений сотрудничества, старт которым будет дан после завершения пандемии COVID-19, губернатор и глава европейской дипломатической миссии определили визит германской бизнес-делегации в Томск и совместные проекты томичей и австрийцев в сфере ЛПК.

Маркус Эдерер подчеркнул, что ЕС уделяет особое внимание теме изменения климата и ждет от томских партнеров активного участия в европейских проектах и инициативах в этой сфере.

Отдельной темой встречи стало проведение Четвертого фестиваля кино стран Европейского Союза, который традиционно проходит в Томске осенью. Глава региона и посол ЕС достигли договоренности о том, что мероприятие состоится в конце ноября, но пройдет в онлайн-формате.

В видеоконференции также приняли участие вице-губернатор по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин и начальник департамента международных и региональных связей администрации Томской области Алексей Стуканов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Томске: + 53 новых случая заражения
С начала 2020 года более 200 томских детей-сирот обрели семью
Арестованный заместитель мэра Томска уволился по собственному желанию
В томский театр кукол и актера «Скоморох» назначен новый директор
Новое оборудование для помощи COVID-пациентам поступило в Томскую районную больницу
Городские депутаты настаивают на разработке официального дизайн-кода Томска
В Томской области увеличено минимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Традиционный фестиваль европейского кино в Томске впервые пройдет в онлайн-формате
Коронавирус в Северске: число заболевших достигло 217 человек
Свыше 200 томских выпускников сегодня сдают ЕГЭ по иностранным языкам, завершающий экзаменационную кампанию
Сто слов за минуту: томская библиотека познакомит книгочеев с мини-рассказами
6 томских "бизнесменов" попались на оформлении мигрантам фиктивной регистрации и трудовых договоров
Без выбоин и ухабов: в Томске асфальтируют дороги к школам и детсадам
Со всего света в Томск: учиться в ТУСУРе пожелали абитуриенты из 15 стран
В Томской области до 2021 года будет создан региональный проектный институт
Молодой геймер из Томской области украл с чужого счета крупную сумму и потратил на онлайн-игры
В томском мегарайоне «Южные ворота» будет построена поликлиника
Томские медики разработали комплекс упражнений для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19
Губернатор проинспектировал сооружение тоннеля под железной дорогой Тайга – Томск
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от коронавируса
Коронавирус в Томске: сразу 115 новых случаев заражения
Сергей Жвачкин предложил установить памятную стелу на въезде в Томск
Житель Томской области стал победителем фотоконкурса «Моя Планета»