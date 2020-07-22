Коронавирус в Северске: число заболевших достигло 217 человек

22 Июль 2020 2020-07-22T07:15:44+03:00

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По состоянию на 21 июля на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 217 подтвержденных случаев COVID-19. Двадцать два пациента госпитализированы в инфекционное отделение местной клинической больницы ФМБА России, ещё девять проходят лечение в стационарах Томска, сообщает пресс-служба администрации ЗАТО. Напомним, по данным на 16 июля, в закрытом городе насчитывалось 197 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

- Из числа ранее заболевших 110 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 149 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 1680 человек, - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии Северска.

Также отмечается, что по месту всех выявленных зараженных проведена дезинфекция. Местными лабораториями, подведомственными ФМБА России, с начала пандемии выполнено 7502 исследования на выявление COVID-19.

- Медицинские организации, расположенные на территории ЗАТО Северск, подведомственной ФМБА России, полностью обеспечены врачебными кадрами, средним и младшим персоналом, всеми необходимыми лекарственными препаратами, оборудованием и средствами защиты, - подчеркивается в релизе администрации города.

Добавим, первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в Северске в первой декаде мая.

ИСТОЧНИК KP.RU