2020-07-22T06:27:06+03:00
Звезды

Сто слов за минуту: томская библиотека познакомит книгочеев с мини-рассказами

Обзор пройдет в режиме онлайн
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Пока залы библиотек в пандемию пустуют, любители книг читают их в режиме онлайнПока залы библиотек в пандемию пустуют, любители книг читают их в режиме онлайн
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- С 24 по 31 июля муниципальная библиотека «Степановская» в своем аккаунте в ВКонтакте представит виртуальный обзор коротких рассказов для книголюбов «Читаем на бегу», - сообщает пресс-служба мэрии.

В библиотеке уточняют, что любителей чтения познакомят с наиболее интересными рассказами, состоящими менее чем из 100 слов, а также расскажут о сборнике «Самые короткие в мире рассказы» Мосса. Все произведения объединяет четкий сюжет, представление персонажей и необычная развязка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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