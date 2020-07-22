Сто слов за минуту: томская библиотека познакомит книгочеев с мини-рассказами

22 Июль 2020 2020-07-22T06:27:06+03:00

Пока залы библиотек в пандемию пустуют, любители книг читают их в режиме онлайн

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- С 24 по 31 июля муниципальная библиотека «Степановская» в своем аккаунте в ВКонтакте представит виртуальный обзор коротких рассказов для книголюбов «Читаем на бегу», - сообщает пресс-служба мэрии.

В библиотеке уточняют, что любителей чтения познакомят с наиболее интересными рассказами, состоящими менее чем из 100 слов, а также расскажут о сборнике «Самые короткие в мире рассказы» Мосса. Все произведения объединяет четкий сюжет, представление персонажей и необычная развязка.

ИСТОЧНИК KP.RU