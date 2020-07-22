6 томских "бизнесменов" попались на оформлении мигрантам фиктивной регистрации и трудовых договоров

22 Июль 2020 2020-07-22T05:46:18+03:00

До 7 лет лишения свободы угрожает членам ОПГ за подделку документов. Фото: из архива "КП"

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- Сотрудники регионального УФСБ совместно с управлением по вопросам миграции УМВД по Томской области пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ) из 6 человек, которые подозреваются в организации канала незаконного пребывания иностранных граждан в регионе, - сообщила пресс-служба управления. -

Организованная группа за денежное вознаграждение изготавливала поддельные документы, необходимые для массовой легализации на территории области выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья, помогала им уходить от ответственности за совершение миграционных правонарушений.

В УФСБ уточнили, что подозреваемые занимались оформлением фиктивной регистрации и заключением фиктивных трудовых договоров. В ходе обысков были изъяты паспорта иностранцев, документы, использовавшиеся для их легализации, база данных подозреваемых, которые пользовались незаконными услугами. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции" (максимальное наказание – 7 лет тюремного заключения), два фигуранта находятся в СИЗО. Изготовлением поддельных документов подозреваемые занимались с начала 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU