2020-07-22T04:59:06+03:00
Недвижимость

Без выбоин и ухабов: в Томске асфальтируют дороги к школам и детсадам

Дорожное покрытие восстановят этим летом возле 33 объектов соцсферы
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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После снятия ограничений по коронавирусу, юные томичи будут ходить в детсады и школы по безопасным дорогам. Фото пресс-службы администрации Томска.После снятия ограничений по коронавирусу, юные томичи будут ходить в детсады и школы по безопасным дорогам. Фото пресс-службы администрации Томска.
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- По программе «Безопасный город» подрядчики выполняют асфальтирование территорий возле школ, детских садов, учреждений спорта и культуры. На 12 объектах, подведомственных департаменту образования, асфальтирование уже завершено, по 15 адресам работы закончатся в июле, еще по 4 – в августе, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В муниципалитете уточнили, что всего в этом году будут устранены дефекты дорожного покрытия возле 16 школ, 14 детских садов и одного учреждения дополнительного образования. Кроме того, заасфальтируют территорию у ДК «Маяк» и ДЮСШ зимних видов спорта.

Уточним, что в настоящий момент работы по асфальтированию ведутся у детских садов № 4 «Монтессори», №№ 21, 23, 82, 93, у лицея № 7, школ №№ 12, 40, гимназии № 56, у детского центра «Звездочка». К середине августа строительные бригады должны сдать дорожные объекты возле школ№ № 23, 16, 64 и Русской классической гимназии № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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