Со всего света в Томск: учиться в ТУСУРе пожелали абитуриенты из 15 стран

22 Июль 2020 2020-07-22T04:32:31+03:00

Учиться в ТУСУРе хотят представители разных стран мира - в 2020 году в вуз подают заявления представители Латинской Америки. Фото: Из открытых источников

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- География стран, представители которых выбирают ТУСУР в качестве места будущей учебы, расширяется за счет испаноговорящей части населения Латинской Америки, - пояснили в приемной комиссии вуза. – Всего с начала приемной кампании – 2020 свои заявления к нам подали почти 500 ребят из 15 стран мира.

Специалисты уточнили, что обучение в ТУСУРе теперь выбирают для себя и представители испаноговорящих стран Латинской Америки. К примеру, в этом году на специальность «Нанотехнологии и микросистемная техника» подал документы Леонардо Арамайо Киньонез, выпускник подготовительного отделения университета, абитуриент из Боливии, неоднократный победитель профильных олимпиад у себя на родине. Данная специальность – одна из наиболее перспективных в вузе. В числе востребованных направлений у зарубежных абитуриентов в этом году – «Экономика», «Менеджмент», «Информатика и вычислительная техника», Инфокоммуникационные технологии и системы связи».

ИСТОЧНИК KP.RU