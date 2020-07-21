2020-07-21T15:17:23+03:00
Общество

В Томской области до 2021 года будет создан региональный проектный институт

Об этом решении сообщил на штабе по строительству губернатор Сергей Жвачкин
Антонина Ленская
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Специалистам предстоит возродить в Томске градостроительный институт за несколько месяцев.Специалистам предстоит возродить в Томске градостроительный институт за несколько месяцев.Фото: из открытых источников
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В Томской области будет создан региональный проектный институт, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сегодня губернатор Сергей Жвачкин дал такое поручение своему профильному заместителю Евгению Паршуто на заседании областного штаба по строительству объектов в рамках нацпроектов.

Недавно результаты работы строительной отрасли Томской области в сфере жилищного строительства были представлены на правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, напомнил губернатор.

– Вопреки общероссийской тенденции, Томская область в сфере строительства жилья показывает хорошие результаты. Но, конечно, в строительном комплексе есть и масса проблем. Одна из главных – наше существенное отставание в стратегическом территориальном планировании. Вопросы генпланов, проектов планировки территорий хронически отстают от жизни. В этой связи я поручаю своему заместителю Евгению Валерьяновичу Паршуто создать региональный проектный институт, аналог существовавшего в советское время «Томскгражданпроекта, – заявил Сергей Жвачкин. Также он поручил организовать передачу полномочий в сфере градостроительного регулирования на уровень региона.

Как сказано в пресс-релизе, работа новой проектной организации должна начаться с 1 января 2021 года. Добавим, что с 1946 года в Томске действовала аналогичная структура: сначала – проектная контора «Облпроект», затем – институт «Томскгражданпроект», который закрылся в 2012-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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