2020-07-21T12:42:37+03:00
Недвижимость

В томском мегарайоне «Южные ворота» будет построена поликлиника

Такое поручение дал своим заместителям губернатор Сергей Жвачкин
Алиса Селезнева
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Население "Южных ворот" быстро растет и потребность в строительстве поликлиники тоже.Население "Южных ворот" быстро растет и потребность в строительстве поликлиники тоже.Фото: из открытых источников
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня, 21 июля, побывал в мегарайоне «Южные Ворота», который с 2015 года строит Томская домостроительная компания. Во время выездного совещания глава региона дал поручение своим заместителям решить вопрос по строительству в «Южных воротах» поликлиники, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, в настоящее время в новом мегарайоне возведены 19 многоквартирных домов из планируемых 43-х (4 260 квартир общей площадью 218 тысяч квадратных метров). Сейчас ТДСК возводит тут еще восемь многоквартирных домов и детский сад.

Уже сданы в эксплуатацию и работают ясли-сад на 145 мест, начальная школа-сад на 200 мест, врачебная амбулатория, рассчитанная на сто посещений в смену. 1 сентября откроется школа на 1100 мест.

- ТДСК привлекла на строительство Южных Ворот почти 12,5 млрд рублей инвестиций. При этом застройщик занят не только строительством жилья, но и социальной инфраструктуры, жизненно необходимой людям. В новых микрорайонах у нас теперь так будет всегда, - подчеркнул губернатор.

Вместе с тем, пообщавшись с местными жителями, Сергей Жвачкин заявил, что в Южных Воротах должна появиться и полноценная поликлиника, дав соответствующее поручение своим заместителям Евгению Паршуто, Ивану Деееву и Анатолию Рожкову.

- Район растет, он должен быть обеспечен всем необходимым для жизни. Пропускной способности амбулатории скоро не хватит, однозначно здесь нужна поликлиника, - убежден томский губернатор.

фото: администрация Томской области. Фото: из открытых источников

фото: администрация Томской области.Фото: из открытых источников

фото: администрация Томской области. Фото: из открытых источников

фото: администрация Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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