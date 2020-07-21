2020-07-21T12:13:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Томские медики разработали комплекс упражнений для реабилитации пациентов, перенесших COVID-19

В него вошли дыхательная гимнастика и занятия для укрепления всех групп мышц
Алиса Селезнева
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Простые упражнения помогут томичам, переболевшим COVID-19, восстановить силы.Простые упражнения помогут томичам, переболевшим COVID-19, восстановить силы.Фото: из открытых источников
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Специальную лечебную гимнастику для реабилитации пациентов после COVID-19 разработали сотрудники Томского областного врачебно-физкультурного диспансера. В комплекс входят дыхательные и общеукрепляющие упражнения, сообщает пресс-служба региональной администрации.

- Пациенты, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, нуждаются в реабилитации, которая поможет восстановить все функции организма и послужит профилактикой вторичных осложнений, — пояснила главный врач врачебно-физкультурного диспансера, кандидат медицинских наук Елена Пашкова. — Регулярная гимнастика предотвратит развитие дыхательной недостаточности и будет способствовать восстановлению мышечного тонуса.

В первую очередь, дыхательная гимнастика призвана помочь людям, перенесшим пневмонию, особенно тем, кто был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Гимнастика для общего укрепления мышц будет полезна абсолютно всем, кто переболел COVID-19.

Заниматься пациенты смогут самостоятельно дома, все упражнения записаны на видео и размещены на YouTube-канале «Область здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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