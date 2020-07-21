Губернатор проинспектировал сооружение тоннеля под железной дорогой Тайга – Томск

21 Июль 2020 2020-07-21T11:39:01+03:00

По поручению губернатора в текущем году объект должен быть открыт для автомобилистов. Фото: из открытых источников

Строительство инфраструктурного объекта должно быть завершено до конца 2020 года

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Сегодня, 21 июля, губернатор Томской области Сергей Жвачкин проверил ход сооружения транспортной развязки в районе Коларовского тракта с тоннелем под железной дорогой. Подрядчиком на этом этапе строительства масштабного инфраструктурного объекта выступает ГУП ТО «Областное ДРСУ».

Напомним, строительство развязки, которая разгрузит автомобильные потоки из новых жилых кварталов Томского района в южной части города, началось по решению главы региона и при поддержке Президента РФ в 2017 году. Тогда было построено кольцевое пересечение на Коларовском тракте в месте выезда из будущего тоннеля и примыкание к ул. Континентальной, выполнено переустройство инженерных сетей. В 2018-2019-м в районе Богашевского тракта был построен шестиполосный автодорожный путепровод.

По поручению губернатора в 2020 году объект, стоимость строительства которого превышает 1,8 млрд рублей, должен быть открыт для автомобилистов. Сейчас дорожники достраивают Богашевский тракт и «прокалывают» транспортный тоннель под железной дорогой протяженностью 48 метров. Также будет построено кольцевое пересечение с ул. Мокрушина и Нефтяной и Коларовским трактом.

О ходе строительства главе региона доложил замдиректора областного ДРСУ Владимир Веник. «До конца года объект должен быть завершен полностью, – цитирует пресс-служба обладминистрации слова Сергея Жвачкина. – Каждый день вижу вашу работу, проезжая мимо. Первое время вам от меня доставалось, но сегодня организация работ на высоте. Продолжайте работать и быстро, и качественно».

Добавим, что сегодня в ходе выездного совещания по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» губернатор провел заседание регионального штаба, оценил строительство нового «голландского» квартала в Томске и проверил, как в пригороде строится социальная инфраструктура Южных Ворот.

ИСТОЧНИК KP.RU