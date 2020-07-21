Житель Томской области стал победителем фотоконкурса «Моя Планета»

21 Июль 2020 2020-07-21T09:56:38+03:00

Его снимок был сделан на горе Мустаг в Горной Шории

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В начале апреля телеканал «Моя Планета» и издательский дом «Комсомольская правда» объявили старт ежегодного фотоконкурса для профессиональных фотографов, любителей и путешественников. Лучшим автором из Северска стал Дмитрий Прибытков, чей снимок «На вершине Мустага» стал одним из экспонатов фотовыставки «Моя Планета. Место силы».

— Гора Мустаг — самая высокая точка горной Шории. Зимой на её вершине выпадает большое количество снега, а постоянно дующие сильные ветра создают из заваленных снегом елей причудливой формы статуи. Оказавшись в окружении этих снежных фигур, я обратил внимание на облепленный толстым слоем снега, замёрзший крест, — прокомментировал свою работу Дмитрий Прибытков.

Участниками фотоконкурса стали люди самых разных возрастов, профессий и географии, а съёмочными аппаратами выступили как модели профессиональных камер с чуткой оптикой, так и смартфоны.

— «Комсомольская правда» при поддержке Русского географического общества проводит экспедиции в самые далекие и труднодоступные уголки нашей страны. По итогам в свет выходят географические альбомы, наполненные уникальными фотографиями «мест силы» и фильмы для телеканала «Моя Планета». И нам особенно приятно поддержать одноименный конкурс, который проводит «Моя планета». Чем больше красивых снимков будут присланы на этот фотоконкурс, тем больше людей узнают, как прекрасна и неповторима Россия», – отметил Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды».

Добавим, что до 6 августа на официальной странице фотовыставки будет проходить народное голосование, где можно отдать свой голос за лучшие фотографии. Гости выставки также смогут поучаствовать в конкурсе: для этого нужно поделиться понравившимся снимком на своей странице в социальной сети и оставить отзыв об экспозиции с хештегом #мояпланетакп. Авторы 3-х лучших комментариев получат подарки от «Моей планеты» и «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU