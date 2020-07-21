Томичку сбила машина на пешеходном переходе, полиция ищет очевидцев ДТП
В понедельник, 20 июля, молодой человек за рулем автомобиля Ford Focus днем сбил женщину, переходившую по пешеходному переходу улицу Советскую. Ее с травмами увезли в больницу, полиция ищет очевидцев ДТП, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.
ДТП произошло 20 июля около 13:35 на улице Советской, 45. По предварительным данным, женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 49-летняя пострадавшая с травмами была доставлена в больницу.
ГИБДД разыскивает очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Они могут обращаться по телефону 8 (3822) 664-422.
ИСТОЧНИК KP.RU