Томичку сбила машина на пешеходном переходе, полиция ищет очевидцев ДТП

21 Июль 2020 2020-07-21T09:08:23+03:00

ДТП произошло 20 июля около 13:35 на улице Советской, 45. Фото: из открытых источников

Пострадавшую с травмами увезли в больницу

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В понедельник, 20 июля, молодой человек за рулем автомобиля Ford Focus днем сбил женщину, переходившую по пешеходному переходу улицу Советскую. Ее с травмами увезли в больницу, полиция ищет очевидцев ДТП, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

ДТП произошло 20 июля около 13:35 на улице Советской, 45. По предварительным данным, женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 49-летняя пострадавшая с травмами была доставлена в больницу.

ГИБДД разыскивает очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Они могут обращаться по телефону 8 (3822) 664-422.

ИСТОЧНИК KP.RU