Три новых ТОСа создадут в Ленинском и Кировском районах Томска

21 Июль 2020 2020-07-21T08:09:34+03:00

На сегодняшний день в Томске действует 45 ТОСов. Фото: из открытых источников

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В начале августа на заседании Думы Томска рассмотрят границы трех новых ТОСов: «Свечной» и «Радонежский» находятся в Ленинском районе, а «Село Дзержинское» - в Кировском районе Томска. Новые органы территориального самоуправления объединят частные домовладения и многоэтажные дома, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Территориальное общественное самоуправление «Радонежский» объединит жителей восьми многоэтажных домов по адресам: ул. Береговая, 3,5,7,9,13, 17,21, Трудовая, 22/1. ТОС «Свечной» - 210 жителей частных домов по адресам по ул. Амурская, пер. Обской и пер.Камский. В границы ТОСа «Село Дзержинское» включены домовладения по ул. Мира, Сибирская, Северная,Светлая, Совхозная, пер.Клеверный, Полынный, Мира, Лиловый.

Создание ТОС позволит усилить взаимодействие с органами власти и частным бизнесом, а также претендовать на участие в государственных и частных грантах. На сегодняшний день в Томске действует 45 ТОСов, отмечается в сообщении.

Новые ТОСы – это участники ежегодного муниципального конкурса по благоустройству «Томский дворик». Так, в 2019 году на территории поселка Свечной по инициативе местных жителей была создана оригинальная детская площадка из дерева, которая стала центром притяжения детей и взрослых поселка.

Добавим, что в 2019 году активисты села Дзержинское приняли участие в 90-летнем юбилее школы №65. Сегодня в планах у дзержинцев не только благоустройство, но и народный контроль за работами по газификации, которые ведутся в селе в рамках муниципального контракта (подпрограмма «Газификация Томска»). Благодаря проекту будут газифицированы 659 домовладений села Дзержинское. Работы по газификации планируется завершить в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU