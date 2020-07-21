2020-07-21T08:32:25+03:00
Общество

С начала 2020 года в Томске установили свыше 900 дорожных знаков

Среди них 446 «Пешеходных переходов»
Алина Пермякова
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В 2020 году городские службы должны установить 2360 современных знаков.В 2020 году городские службы должны установить 2360 современных знаков.Фото: из открытых источников
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С начала года в Томске установлено 902 дорожных знака, из которых 446 обозначают «Пешеходный переход». Специалисты муниципального «ТомскСАХ» сегодня работают в Ленинском и Советском районах, они обновляют знаки «Пешеходный переход» по пр. Ленина, 199 у спортивного комплекса «Акватика», по ул. Елизаровых, 82 и Герасименко, 1/22, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Бригады на городских улицах монтируют знаки, выполненные на заметной в темное время суток флуоресцентной основе. Также были обновлены 135 стоек для крепления знаков дорожного движения, установлены шесть Г-образных стоек и кроншейтнов для установки дублирующих дорожных знаков над проезжей частью.

В благоустроительный сезон в число задач городских служб, задействованных в обеспечении безопасности дорожного движения, входит восстановление и обновление дорожных знаков, указателей, ограждений, технического оборудования, разметки. В Томске эту работу выполняют бригады МБУ «ТомскСАХ», отмечается в сообщении.

Добавим, что в этом году городские службы должны установить 2360 современных знаков, на эти цели из городского бюджета выделено более 6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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