В Томске за выходные «одели» в асфальт почти 15 тысяч «квадратов» дорог

21 Июль 2020 2020-07-21T06:26:55+03:00

В ходе кампании по ремонту дорог в Томске выполнено почти 80% работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги. Фото пресс-службы мэрии.

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- Порядка 80% работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнено в Томске. Специалисты городского «Центра технического надзора» в круглосуточном режиме оценивают их качество на объектах, - сообщили в пресс-службе городской администрации. – В выходные бригады подрядчиков укладывали верхний слой асфальта на участках ул. Пушкина, 79-й Гвардейской Дивизии, Елизаровых и пр. Ленина. Эту работу провели почти на 15 тыс. кв. м дорог областного центра.

В мэрии уточнили: бригады компании «Кузбассдорстрой» начали укладывать верхний слой асфальта на ул. Елизаровых минувшей ночью. Затем настанет черед благоустройства съездов и примыканий. На ул. 79-й Гвардейской Дивизии подрядчик администрации планирует завершить работы при благоприятных погодных условиях уже на этой неделе и после этого приступить к ремонту ул. Профсоюзной. С применением асфальтобетонного скола в субботу и воскресенье бригады «ТомскСАХ» устраняли дефекты на дорогах в пос. Росинка, Копылово (на ул. Новой и Дорожников), по ул. Б. Пастернака и Некрасова в пос. Апрель. Работали и на ул. Причальной.

Добавим, в Томске продолжается ремонт пешеходных тротуаров по ул. Пролетарской, Пушкина, Косарева и пр. Кирова. В воскресенье на пешеходных зонах уложили декоративную плитку (710 кв. м), на ул. Пушкина установили 30 м новых бордюров. Далее дорожники планируют выйти на пр. Комсомольский.

ИСТОЧНИК KP.RU