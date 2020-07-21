Фирменный поезд «Томич» на днях выходит из-под коронавирусных ограничений
- Компания «Российские железные дороги» (РЖД) восстанавливает движение поездов дальнего следования. Так, с пятницы возобновится курсирование поезда №37/38 направления «Томск-Москва» отправлением из Томска 24 июля по четным числам, из Москвы с 26 июля по четным числам, - сообщили в пресс-службе РЖД.
В компании пояснили, что движение возобновляется в связи с постепенным снятием ограничительных мер в регионах. Вагоны поездов будут проходить дезинфекцию четыре раза в день. Воздух в них собираются дезинфицировать ультрафиолетовыми лампами.
В РЖД также добавили, что во всех поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных инфракрасных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования не менее 2 раз в сутки. Обратившись к проводнику, можно приобрести индивидуальные средства защиты: маски, перчатки и санитайзеры.
ИСТОЧНИК KP.RU