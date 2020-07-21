2020-07-21T05:40:16+03:00
Происшествия

Пьяный житель Томской области на чужом дне рождения сломал руку имениннице, ребра – ее подруге

Мужчине могут присудить до 5 лет тюремного заключения
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Дракой закончился день рождения в Бакчарском районе Томской области, одного из гостей теперь ожидает уголовная ответственность.Дракой закончился день рождения в Бакчарском районе Томской области, одного из гостей теперь ожидает уголовная ответственность.Фото: Из открытых источников
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- Прокуратура Бакчарского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который совершил преступление, предусмотренное пунктами «а», «з» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - По версии дознания, в мае этого года обвиняемый, отмечавший вместе с другими гостями день рождения знакомой, выпив, поссорился со своей сожительницей. Он стал вести себя агрессивно, бить посуду и раскидывать мебель. Именинница сделала ему замечание, однако в ответ обвиняемый ударил ее стулом, сломав ей руку, а девушку, которая вступилась за пострадавшую, бросил через стол. Вторая потерпевшая ударилась о стену, получив переломы ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В прокуратуре уточнили, что обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в районный суд.

Добавим, максимальное наказание по инкриминируемой жителю Бакчарского района статье – лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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