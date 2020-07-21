2020-07-21T05:26:36+03:00
Недвижимость

Горячую воду в Томске уже получили свыше 1200 многоэтажек

С начала сезона в городе отремонтировано 324 км теплотрасс
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Подача горячей воды возобновилась в 45% жилых домов Томска, ремонт теплотрасс продолжается.Подача горячей воды возобновилась в 45% жилых домов Томска, ремонт теплотрасс продолжается.Фото: Из открытых источников
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- После планового ремонта тепломагистралей горячая вода подана в 45% томских многоквартирников. Ресурс вернулся в дома по 1249 адресам. На 324 км теплотрасс ремонт завершен. С начала ремонтной кампании специалисты ресурсоснабжающей компании выявили на теплосетях города 1236 дефектов, 934 из них уже устранены, остальные остаются в работе, - сообщили в мэрии Томска. - На этой неделе завершается ремонт на участках тепломагистралей № 1, 2 Г, 8 А и 8 Б, от которых запитана часть домов на ул. Вершинина, Белинского, Герцена, Гоголя, Кузнецова, Тимакова, Беленца, Мичурина, Березовой, Ивановского, Московском тракте. Горячее водоснабжение возобновится при условии готовности внутридомовых систем к приему ресурса.

Специалисты уточнили, что с понедельника, 20 июля, в ремонт введены котельные в пос. Аникино и с. Тимирязевское и тепловые сети от них, а также участок тепломагистрали № 1, к которому подключены дома на ул. Вершинина, Белинского, Кузнецова, Тимакова. Сегодня, 21 июля, начинаются ремонтные работы на участке тепломагистрали 9А, а в среду они стартуют на трех участках тепломагистрали № 6К, от которой запитаны дома на ул. Кошурникова, Ленской, несколько домов на ул. Ф. Мюнниха, пр. Мира и в районе АРЗа, а также на участке тепломагистрали № 4 (к ней относятся дома на ул. Советской и Учебной). В четверг, 23 июля, в ремонт войдут еще два участка тепломагистрали № 4, к которым подключены дома на ул. Осипенко, Пирогова, Нахимова, Савиных и ряд зданий на Московском тракте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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