2020-07-21T04:48:28+03:00
Происшествия

В Томской области иномарка сбила 20-летнего велосипедиста

Пострадавший ехал по нерегулируемому пешеходному переходу
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Велосипедист из Стрежевого, проезжая по нерегулируемой "зебре", был сбит иномаркой. Фото УМВД России по Томской области.Велосипедист из Стрежевого, проезжая по нерегулируемой "зебре", был сбит иномаркой. Фото УМВД России по Томской области.
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- В городе Стрежевом Томской области 20 июня велосипедист пострадал от столкновения с легковым автомобилем, - сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России. - По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла» 1987 года рождения, двигаясь по ул. Строителей со стороны пр. Нефтяников в сторону улицы Ермакова, совершил наезд на мужчину 1999 года рождения, который передвигался на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ведомстве уточнили, что результате ДТП водитель велосипеда был доставлен в больницу. О его состоянии не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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