В Томской области иномарка сбила 20-летнего велосипедиста

21 Июль 2020 2020-07-21T04:48:28+03:00

Велосипедист из Стрежевого, проезжая по нерегулируемой "зебре", был сбит иномаркой. Фото УМВД России по Томской области.

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- В городе Стрежевом Томской области 20 июня велосипедист пострадал от столкновения с легковым автомобилем, - сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России. - По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла» 1987 года рождения, двигаясь по ул. Строителей со стороны пр. Нефтяников в сторону улицы Ермакова, совершил наезд на мужчину 1999 года рождения, который передвигался на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ведомстве уточнили, что результате ДТП водитель велосипеда был доставлен в больницу. О его состоянии не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU