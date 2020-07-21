В Томской области иномарка сбила 20-летнего велосипедиста
- В городе Стрежевом Томской области 20 июня велосипедист пострадал от столкновения с легковым автомобилем, - сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России. - По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла» 1987 года рождения, двигаясь по ул. Строителей со стороны пр. Нефтяников в сторону улицы Ермакова, совершил наезд на мужчину 1999 года рождения, который передвигался на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.
В ведомстве уточнили, что результате ДТП водитель велосипеда был доставлен в больницу. О его состоянии не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU