До +25 и грозы: томские синоптики дали прогноз на третью декаду июля

21 Июль 2020 2020-07-21T04:15:13+03:00

Изменить размер текста: A A

- В третьей декаде июля на территории города и региона ночью ожидается +9, +14 градусов, днем +20, +25. В отдельные дни по северу Томской области столбик термометра ночью может опускаться от +8 до +3, днем температура воздуха поднимется до +15, +20 градусов. Кратковременные дожди и грозы возможны в отдельные дни декады, – сообщили в Томском гидрометцентре.

Специалисты также добавили: среднедекадная температура воздуха в регионе в конце июля составит от +15 до +18 градусов, что ниже нормы на 1-2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU