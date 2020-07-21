2020-07-21T04:15:13+03:00
Общество

До +25 и грозы: томские синоптики дали прогноз на третью декаду июля

Среднедекадная температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже нормы
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Тепло и осадки прогнозируют томские синоптики в третьей декаде июля.Тепло и осадки прогнозируют томские синоптики в третьей декаде июля.Фото: Из открытых источников
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- В третьей декаде июля на территории города и региона ночью ожидается +9, +14 градусов, днем +20, +25. В отдельные дни по северу Томской области столбик термометра ночью может опускаться от +8 до +3, днем температура воздуха поднимется до +15, +20 градусов. Кратковременные дожди и грозы возможны в отдельные дни декады, – сообщили в Томском гидрометцентре.

Специалисты также добавили: среднедекадная температура воздуха в регионе в конце июля составит от +15 до +18 градусов, что ниже нормы на 1-2 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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