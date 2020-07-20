За месяц в Томский политех подано больше 5 000 заявлений от абитуриентов

20 Июль 2020 2020-07-20T14:54:18+03:00

Не уменьшается тяга абитуриентов к знаниям и учебе в вузе Фото: из открытых источников

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Приемная кампания Томского политехнического университета началась ровно месяц назад. За это время в ТПУ подано 5 007 заявлений от абитуриентов, среди которых 1 530 – иностранцы из стран СНГ и дальнего зарубежья: Казахстана, Испании, Кот-д’Ивуар, Колумбии и других государств, сообщает пресс-служба вуза.

Приемная кампания в ТПУ в этом году проходит полностью в дистанционном формате. На данный момент из 5 007 заявлений 2 863 поданы на бакалавриат/специалитет, 1870 в магистратуру и 274 в аспирантуру.

Абитуриенты из других стран подали в ТПУ 1530 заявлений. В их числе молодые люди из Казахстана, Испании, Кот-д’Ивуар, Колумбии, Марокко, Танзании и многих других государств.

– Пока динамика подачи заявлений хорошая. Томский политех, готовясь к приемной кампании 2020 года, еще до пандемии делал упор на цифровизацию, работу с абитуриентами в дистанционном формате, поэтому сейчас мы чувствуем себя уверенно, – говорит начальник отдела организации набора ТПУ Павел Рвалов.

В этом году в ТПУ реализуется проект «Цифровая приемная комиссия 5.0»: это университетские электронные ресурсы, круглосуточно работающий колл-центр и CRM-система, платформа LMS Moodle ТПУ, интегрированная с системой онлайн-прокторинга, а также личные кабинеты абитуриентов, через которые можно дистанционно подать заявление на поступление.

Подать документы в ТПУ можно до 18 августа (для тех, кто сдает ЕГЭ) тремя способами: через портал «Госуслуги», собственный сайт ТПУ – apply.tpu.ru – и почте (адрес получателя: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, отдел организации набора, офис № 128). Электронно-цифровая подпись для подачи документов не нужна.

У поступающих в ТПУ на выбор 32 направления бакалавриата и специалитета, 33 – магистратуры и 19 – аспирантуры. В этом году университет готов принять более 3 500 абитуриентов, из них на бюджетные места – 1350 в бакалавриат и специалитет, 1151 – в магистратуру и 172 – в аспирантуру.

ИСТОЧНИК KP.RU