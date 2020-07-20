Около Томска полицейские гнались за водителем, который уходил от них на ЗИЛе

20 Июль 2020 2020-07-20T13:56:30+03:00

Так и живем: ездим на автомобилях без прав, а потом прячемся в лесу Фото: из открытых источников

Мужчина управлял машиной, не имея на это права

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18 июля 2020 года около 00 часов 45 минут на улице Ленина, 129 в поселке Калтай Томского района водитель грузового автомобиля ЗИЛ не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Наряд ДПС приступил к преследованию автомобиля, водитель которого не реагировал на неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке и продолжал скрываться.

Выехав на автомобильную дорогу Р-255 в направлении города Томска, преследуемый автомобиль неоднократно выезжал на полосу встречного движения, подвергая непосредственной угрозе жизнь и здоровье других участников дорожного движения, после чего сотрудником полиции был произведен предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия.

Спустя около 10 минут после начала преследования, на 97 километре автомобильной дороги Р-255, в районе п. Калтай, грузовой автомобиль был остановлен, водитель скрылся в лесном массиве, однако мужчина 1995 года рождения в кратчайшие сроки был установлен и задержан сотрудниками ГИБДД.

В отношении водителя возбуждены дела об административных правонарушениях по следующим статьям: по части 1 статьи 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по части 1 статьи 19.3 (неповиновение законному распоряжению и требованию сотрудника полиции) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Автомобиль поставлен на специализированную стоянку. Водитель для дальнейшего разбирательства доставлен в ОМВД России по Томскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU