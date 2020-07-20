В Думу города Томска делегируют своих кандидатов восемь политических партий

20 Июль 2020 2020-07-20T13:02:55+03:00

Изменить размер текста: A A

О своем участии в выборах в Думу города Томска VII созыва заявили восемь политических партий – ЛДПР, «Новые люди», «Партия роста», «Справедливая Россия», «Яблоко», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и КПРФ. Об этом сообщил в понедельник председатель Томской городской муниципальной избирательной комиссии Виктор Тищенко.

По его словам, на сегодняшний день горизбирком заверил документы, поданные тремя партиями – ЛДПР, «Новые люди» и «Партия роста». Остальные находятся на разных этапах выдвижения кандидатов и формирования списка. При этом все политические партии, заявившие об участии в выборах в гордуму, планируют выставить как списки, так и кандидатов на одномандатных округах.

Напомним, что в единый день голосования, 13 сентября 2020 года, томичам предстоит избрать 37 депутатов городской Думы: 10 – по партийным спискам (общегородская часть и территориальные группы), еще 27 – по одномандатным избирательным округам.

Всего в Томской области в единый день голосования планируются выборы 342 депутатов разных уровней, включая законодательные органы городов Томска, Северска, Стрежевого, Кедрового, а также 17 районов и одного сельского поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU