2020-07-20T12:07:13+03:00
Происшествия

Робинзон на Чулыме: томича, потерпевшего «кораблекрушение», спасли сотрудники МЧС

Молодой мужчина сумел подать сигнал бедствия с острова посреди реки
Алиса Селезнева
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Сотрудники МЧС спасли рыбака, оставшегося без лодки.Сотрудники МЧС спасли рыбака, оставшегося без лодки.Фото: из открытых источников
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В воскресенье, 19 июля, днем в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Ежи Первомайского района на острове находится человек, которому требуется помощь. Для оказания помощи на катере к указанному месту выехал руководитель Чулымского инспекторского участка Центра ГИМС Артем Чевелёв. На острове он, действительно, обнаружил «Робинзона».

Как выяснилось, надувная лодка, на которой 31- летний мужчина сплавлялся по реке Чулым во время рыбалки, налетела на корягу и затонула. Лишившись «корабля», рыбак сумел доплыть до ближайшего острова и вызвать оттуда по телефону экстренные службы.

- К часу дня мужчина был доставлен на берег, медицинская помощь спасенному не потребовалась, - отмечает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Спасатели напоминают любителям рыбной ловли и охоты основные правила безопасности на водоемах:

- перед выходом на воду проверьте исправность мотора и корпуса лодки; возьмите с собой мобильный телефон, удостоверение на право управления маломерным судном;

- передвигайтесь на лодках только в светлое время суток и старайтесь возвращаться обратно тем же маршрутом. Крайне желательно на рыбалку лучше выезжать не одному, а на двух плавсредствах и более;

- обязательно надевайте на себя спасательный жилет, возьмите с собой средства спасения (спасательный круг и т.п.);

- не садитесь в лодку даже при слабом ветре, а также в условиях ограниченной видимости.

- откажитесь от алкоголя: зачастую именно употребление спиртного приводит к несчастным случаям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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