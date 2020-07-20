В 2020 году томские рыбные хозяйства планируют рекордный за 40 лет объем улова

20 Июль 2020 2020-07-20T11:50:15+03:00

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Томской области предоставлены квоты на вылов более четырех тысяч тонн рыбы по заявкам рыболовных предприятий на 2020-й год. Таких планов томские рыбаки не ставили более 40 лет – с 80-х годов прошлого века. Антирекорд в промышленном рыболовстве региона пришелся на начало нулевых, когда уловы снизились до 500 тонн в год, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

В 2013 году стартовала программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области», которая послужила импульсом для выхода отрасли из кризиса. В результате реализации программы рыбохозяйственная деятельность региона на протяжении последних лет показывает положительную динамику.

Так, объем вылова рыбы с 2014 года вырос вдвое и в прошлом году достиг 3,2 тыс. тонн, а объем переработки речной и морской рыбы составил более 4,2 тыс. тонн.

С 2017 года акцент в господдержке рыбной отрасли сделан на глубокой переработке, что позволило предприятиям расширить ассортимент рыбной продукции. В настоящее время он включает более 400 наименований. Также обновлен парк оборудования для глубокой переработки рыбы на предприятиях Томска, Северска, Томского, Кривошеинского, Колпашевского и Александровского районов, открыты два новых завода - «Александровские консервы» и «Рыбная тема», отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня рыбодобычей в Томской области занимаются 111 предприятий. Лидером по развитию рыбохозяйственных организаций является Александровский район, где работают 36 предприятий, добывающих более 1,7 тысячи тонн рыбы в год. На втором месте Каргасокский район, где работает 20 предприятий с правом добычи более 700 тонн рыбы, на третьем - Колпашевский район (19 предприятий, 500 тонн рыбы).

ИСТОЧНИК KP.RU