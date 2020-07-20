В Томской области количество студентов колледжей и техникумов вырастет до 25 тысяч
Сегодня, 20 июля, губернатор Сергей Жвачкин провел координационный совет по кадровому обеспечению экономики Томской области, на котором обсуждался вопрос развития региональной системы профессионального образования.
Открывая встречу, глава региона подчеркнул: «Кадры решают всё и везде, а в экономике – особенно. В нашей Стратегии социально-экономического развития и проекте «ИНО Томск» мы делаем ставку на развитие высокотехнологичных производств в самых разных отраслях. В первую очередь, это нефть и газ, ядерная индустрия, нефте- и газохимия, машиностроение, ЛПК и АПК. Сюда мы привлекли существенные инвестиции для модернизации производств, которые будут способны своей продукцией завоевывать новые рынки».
– Процесс развития кадрового потенциала в экономике должен быть непрерывным. Особенно в сегменте рабочих профессий, к которым работодатели предъявляют сегодня особенные требования, – заострил внимание членов совета губернатор Сергей Жвачкин.
Он рассказал о системных решениях, которые приняла областная власть для решения этой задачи:– В прошлом учебном году мы увеличили контрольные цифры приема в техникумы и колледжи более чем на 800 человек. Сохраним эту тенденцию и в новом году, доведя количество студентов системы СПО до 25 тысяч человек. Второе: профессиональный контингент учащихся, появление новых компетенций – это результат, прежде всего, заявок отраслей, заказов работодателей на тех или иных специалистов. Третье: мы увеличиваем востребованность выпускников колледжей и техникумов. В последние годы у нас этот показатель вырос до 70%. Это много, но нам еще есть, куда расти и над чем работать вместе с руководителями предприятий. И четвертое: мы успешно возрождаем не только престиж рабочих профессий, но и замечательную советскую традицию наставничества. Именно наставничество позволит молодежи лучше погрузиться в профессию, закрепиться на предприятиях, стать хорошими специалистами.
Участники совещания обсудили актуальные вопросы развития региональной системы профессионального образования.Фото: из открытых источников
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