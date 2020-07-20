В Томской области количество студентов колледжей и техникумов вырастет до 25 тысяч

20 Июль 2020 2020-07-20T11:34:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 июля, губернатор Сергей Жвачкин провел координационный совет по кадровому обеспечению экономики Томской области, на котором обсуждался вопрос развития региональной системы профессионального образования.

Открывая встречу, глава региона подчеркнул: «Кадры решают всё и везде, а в экономике – особенно. В нашей Стратегии социально-экономического развития и проекте «ИНО Томск» мы делаем ставку на развитие высокотехнологичных производств в самых разных отраслях. В первую очередь, это нефть и газ, ядерная индустрия, нефте- и газохимия, машиностроение, ЛПК и АПК. Сюда мы привлекли существенные инвестиции для модернизации производств, которые будут способны своей продукцией завоевывать новые рынки».

– Процесс развития кадрового потенциала в экономике должен быть непрерывным. Особенно в сегменте рабочих профессий, к которым работодатели предъявляют сегодня особенные требования, – заострил внимание членов совета губернатор Сергей Жвачкин.

Он рассказал о системных решениях, которые приняла областная власть для решения этой задачи:– В прошлом учебном году мы увеличили контрольные цифры приема в техникумы и колледжи более чем на 800 человек. Сохраним эту тенденцию и в новом году, доведя количество студентов системы СПО до 25 тысяч человек. Второе: профессиональный контингент учащихся, появление новых компетенций – это результат, прежде всего, заявок отраслей, заказов работодателей на тех или иных специалистов. Третье: мы увеличиваем востребованность выпускников колледжей и техникумов. В последние годы у нас этот показатель вырос до 70%. Это много, но нам еще есть, куда расти и над чем работать вместе с руководителями предприятий. И четвертое: мы успешно возрождаем не только престиж рабочих профессий, но и замечательную советскую традицию наставничества. Именно наставничество позволит молодежи лучше погрузиться в профессию, закрепиться на предприятиях, стать хорошими специалистами.

Участники совещания обсудили актуальные вопросы развития региональной системы профессионального образования.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU